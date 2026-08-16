Transpetro abre concurso com salários de até R$ 14 mil com vagas em 3 cidades do Paraná

A Transpetro abriu concurso público com vagas para Araucária, Guaratuba e Paranaguá. São oportunidades de níveis médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 6.539,54 a mais de R$ 14 mil. As inscrições seguem até 14 de setembro, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Cesgranrio.
As inscrições começaram na quarta-feira (12) e seguem até 14 de setembro, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do processo seletivo.
Edital completo concurso Transpetro
No Edital 3, estão concentradas as oportunidades de nível médio e técnico. Os profissionais contratados terão remuneração mínima garantida de R$ 6.539,54. A taxa de inscrição é de R$ 81,50.
Já o Edital 4 reúne os cargos que exigem formação superior, com oportunidades em diferentes áreas profissionais. Nesse caso, a remuneração mínima garantida é de R$ 14.973,62 e a inscrição custa R$ 117.
Os candidatos devem observar no edital a relação entre cada cargo, formação exigida e polo de trabalho. No Paraná, Araucária, Guaratuba e Paranaguá estão entre as localidades contempladas pelo quadro de terra.
Quando são as provas do concurso da Transpetro?
Para os cargos de terra não haverá teste de aptidão física. A seleção será feita principalmente por provas objetivas, além dos procedimentos específicos destinados aos candidatos inscritos nas vagas reservadas.
A avaliação de nível médio terá 60 questões, sendo 40 de conhecimentos específicos, dez de Língua Portuguesa e dez de Matemática. Para nível superior serão 70 questões: 50 de conhecimentos específicos, dez de Língua Portuguesa e dez de Língua Inglesa.
A exceção é Advocacia, que também terá prova discursiva com duas questões.
As provas estão previstas para 29 de novembro e serão realizadas nas capitais brasileiras e no Distrito Federal. O candidato poderá escolher a cidade onde fará a avaliação, independentemente do polo de trabalho para o qual estiver concorrendo.
No total, os quatro editais lançados pela Transpetro reúnem 281 vagas imediatas e 3.890 oportunidades para cadastro de reserva, somando 4.171 posições em todo o país. Além dos dois processos para o quadro de terra, outros dois editais são voltados a profissionais do quadro de mar.
O concurso prevê ainda reserva de 30% das vagas e do cadastro para grupos étnico-raciais e de 10% para pessoas com deficiência (PcD). Os processos seletivos terão validade de um ano e meio, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.
Concurso Transpetro
Inscrições: até 14 de setembro de 2026
Provas: 29 de novembro de 2026
Taxa nível médio/técnico: R$ 81,50
Taxa nível superior: R$ 117
Organização: Fundação Cesgranrio
Edital 3: quadro de terra – nível médio/técnico
Edital 4: quadro de terra – nível superior
Municípios contemplados no Paraná: Araucária, Guaratuba e Paranaguá