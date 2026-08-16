Transpetro abre concurso com salários de até R$ 14 mil com vagas em 3 cidades do Paraná

A Transpetro abriu concurso público com vagas para Araucária, Guaratuba e Paranaguá. São oportunidades de níveis médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 6.539,54 a mais de R$ 14 mil. As inscrições seguem até 14 de setembro, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Cesgranrio.

As inscrições começaram na quarta-feira (12) e seguem até 14 de setembro, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do processo seletivo.

No Edital 3, estão concentradas as oportunidades de nível médio e técnico. Os profissionais contratados terão remuneração mínima garantida de R$ 6.539,54. A taxa de inscrição é de R$ 81,50.

Já o Edital 4 reúne os cargos que exigem formação superior, com oportunidades em diferentes áreas profissionais. Nesse caso, a remuneração mínima garantida é de R$ 14.973,62 e a inscrição custa R$ 117.

Os candidatos devem observar no edital a relação entre cada cargo, formação exigida e polo de trabalho. No Paraná, Araucária, Guaratuba e Paranaguá estão entre as localidades contempladas pelo quadro de terra.

Quando são as provas do concurso da Transpetro?

Para os cargos de terra não haverá teste de aptidão física. A seleção será feita principalmente por provas objetivas, além dos procedimentos específicos destinados aos candidatos inscritos nas vagas reservadas.

A avaliação de nível médio terá 60 questões, sendo 40 de conhecimentos específicos, dez de Língua Portuguesa e dez de Matemática. Para nível superior serão 70 questões: 50 de conhecimentos específicos, dez de Língua Portuguesa e dez de Língua Inglesa.

A exceção é Advocacia, que também terá prova discursiva com duas questões.

As provas estão previstas para 29 de novembro e serão realizadas nas capitais brasileiras e no Distrito Federal. O candidato poderá escolher a cidade onde fará a avaliação, independentemente do polo de trabalho para o qual estiver concorrendo.

No total, os quatro editais lançados pela Transpetro reúnem 281 vagas imediatas e 3.890 oportunidades para cadastro de reserva, somando 4.171 posições em todo o país. Além dos dois processos para o quadro de terra, outros dois editais são voltados a profissionais do quadro de mar.

O concurso prevê ainda reserva de 30% das vagas e do cadastro para grupos étnico-raciais e de 10% para pessoas com deficiência (PcD). Os processos seletivos terão validade de um ano e meio, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

Concurso Transpetro

Inscrições: até 14 de setembro de 2026

Provas: 29 de novembro de 2026

Taxa nível médio/técnico: R$ 81,50

Taxa nível superior: R$ 117

Organização: Fundação Cesgranrio

Edital 3: quadro de terra – nível médio/técnico

Edital 4: quadro de terra – nível superior

Municípios contemplados no Paraná: Araucária, Guaratuba e Paranaguá