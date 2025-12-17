Concurso para agente fazendário do Paraná atrai mais de 13 mil candidatos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O concurso público para o cargo de Agente Fazendário Estadual do Paraná recebeu 13.119 inscrições homologadas, resultando em uma média de 218 candidatos por vaga. O certame oferece 60 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 12.960,00.

A relação divulgada inclui candidaturas para vagas reservadas a afrodescendentes e pessoas com deficiência, além de pedidos de atendimento especializado para a realização das provas. O prazo para recursos contra indeferimentos e alterações na modalidade de concorrência vai de 18 a 22 de dezembro.

O concurso contempla seis funções de nível superior: Administrador, Analista Fazendário, Contador, Economista, Estatístico e Profissional de Tecnologia da Informação. Os aprovados poderão ser lotados em qualquer unidade da Secretaria de Estado da Fazenda ou da Receita Estadual, na capital ou no interior do Paraná.

A divulgação dos locais das provas objetivas e discursivas está prevista para 12 de janeiro, com aplicação no dia 25 de janeiro de 2026 nas cidades de Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. O processo seletivo inclui provas objetivas (P1 e P2) e prova discursiva (P3), todas de caráter eliminatório e classificatório.

Candidatos devem ficar atentos ao cronograma: divulgação do gabarito preliminar em 27 de janeiro, com prazo para recursos nos dias 28 e 29. Informações detalhadas sobre o certame estão disponíveis no edital no site do Cebraspe.