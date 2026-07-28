Concurso cultural vai premiar professores de escolas públicas do Paraná

O prazo para inscrição de professores da rede pública do Paraná no Concurso Cultural 2026 do Televisando encerra-se em 31 de julho. A iniciativa, promovida pelo Instituto GRPCOM em parceria com a RPC, premia projetos pedagógicos voltados à produção de conteúdos jornalísticos por alunos.

Nesta edição, a disputa é especial na categoria Telejornal. O objetivo é a produção de conteúdos que retratem ações da escola e da comunidade, com tema livre, incluindo cotidiano escolar, projetos inovadores ou reivindicações sociais. Os trabalhos devem ter duração de 3 a 5 minutos e seguem a metodologia de educação com, pela e para a mídia.

Critérios e Pontuação

Os projetos serão avaliados conforme o regulamento oficial. Receberão pontuação extra os trabalhos que abordarem:

Acolhimento

Integração família-escola

Relações intergeracionais

Séries especiais da RPC

Materiais de apoio do Televisando



Podem participar professores regentes, co-regentes, de apoio ou de aulas especiais com inscrição ativa no Televisando 2026. Estagiários e equipes pedagógicas atuam como apoiadores. A premiação estadual contempla três professores vencedores, divididos nas seguintes subcategorias:

Educação Infantil

Ensino Fundamental I (1º ao 3º ano)

Ensino Fundamental I (4º e 5º ano)

Cada professor vencedor receberá um vale-compras de R$ 2.500, e os estudantes envolvidos ganharão um kit de jornalista mirim. Os docentes também podem indicar um parceiro da escola que tenha contribuído com o projeto para receber um vale-compras de R$ 800, caso o trabalho seja premiado.

Os projetos vencedores também poderão ter visibilidade na programação da RPC. O resultado será divulgado em setembro. As inscrições podem ser feitas neste link: https://especiais.televisando.rpc.r