A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do estado do Paraná (SEJUF) abriu seleção para 65 vagas de nível superior, com salário inicial de R$ 3,6 mil. Os cargos são para nove postos diferentes, com carga horária de 40 horas semanais.

Os aprovados serão contratados por até um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período, até no máximo dois anos.

O processo seletivo foi feito para atender à necessidade temporária do Programa Família Paranaense, em Curitiba e nos municípios de Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Toledo, Umuarama e União da Vitória.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre os dias 18 a 22 de novembro de 2019 no site da SEJUF.