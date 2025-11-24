Companhia paranaense vira case de sucesso pelo Banco do Brasil na COP 30

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) ganhou destaque internacional na COP 30, em Belém, como exemplo de sucesso apresentado pelo Banco do Brasil. O case que chamou a atenção foi a captação inédita de R$ 375 milhões por meio do Eco Invest, linha de financiamento vinculada ao Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC).

Durante a conferência, um vídeo produzido pelo BB mostrou as obras de ampliação e modernização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) CIC Xisto, em Curitiba, que receberá os investimentos para transformação de sua estrutura.

A operação de crédito, finalizada em agosto, marcou a estreia da Sanepar no programa federal voltado a investimentos sustentáveis na área de saneamento. Com este aporte financeiro, a capacidade de tratamento da ETE saltará de 490 para impressionantes 1.368 litros por segundo, substituindo o processo anaeróbio por um tratamento aeróbio mais eficiente.

Essa modernização não apenas aumentará a eficiência operacional da unidade, como também contribuirá diretamente para melhorar a qualidade da água do Rio Barigui. Cerca de 700 mil habitantes serão beneficiados, consolidando ainda mais Curitiba como referência nacional no setor – a capital paranaense já ostenta 100% de água tratada e 99,3% de coleta e tratamento de esgoto.

O diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley, ressalta que o projeto consolida o pioneirismo da Companhia em duas frentes cruciais: o avanço constante na universalização do saneamento e a gestão inovadora de recursos no uso de instrumentos financeiros destinados a tal fim.

“Esta captação de recursos demonstra o envolvimento da Sanepar na busca de uma agenda ambiental focada em práticas de ASG. Somos pioneiros no avanço rumo à universalização do saneamento, mas também ao estruturar operações financeiras complexas que atraem capital para investimentos sustentáveis de longo prazo, garantindo previsibilidade e o melhor custo-benefício para os projetos”, afirma Bley.

Parceria estratégica

O instrumento utilizado na estrutura financeira da operação é um dos motivos para o destaque. O financiamento utilizou a modalidade blended finance (financiamento misto), combinando recursos subsidiados do governo federal (via Fundo Clima) com o restante por meio da 1º emissão de uma Nota Comercial Privada, instrumento financeiro que, excepcionalmente, foi emitido com um prazo alongado de 10 anos. Este produto também foi inovador para a Companhia.

O diretor de Relações com Investidores da Sanepar, Abel Demetrio, destacou o papel estratégico do parceiro financeiro. “A parceria com o Banco do Brasil foi fundamental para viabilizarmos esta operação inovadora e complexa. O BB coordenou a emissão e reconheceu o projeto da Sanepar como um vetor de mobilização de capital para investimentos verdes, mostrando a confiança no nosso plano e na nossa capacidade de execução “, explica.

Desenvolvimento!

O projeto da ETE CIC Xisto está diretamente alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente o ODS 6 (Água Potável e Saneamento) e o ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis). A utilização do Eco Invest coloca a Sanepar no centro da agenda brasileira de mobilização de capital privado para projetos verdes, reforçando seu status como empresa líder em sustentabilidade e eficiência operacional no setor de saneamento.