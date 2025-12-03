Segurança Pública

Comitiva de MG visita unidades prisionais do Paraná para conhecer modelo

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 03/12/25 16h07

Uma comitiva do Tribunal de Justiça de Minas Gerais visitou esta semana as Unidades de Progressão (UP) do sistema penitenciário do Paraná. O objetivo foi conhecer o modelo paranaense, considerado um dos mais eficientes do país na gestão prisional. As UPs combinam segurança, trabalho e estudo em ambientes disciplinados, visando a reintegração social dos detentos.

O grupo visitou as unidades de Ponta Grossa e da Penitenciária Central do Estado, em Piraquara. Eles observaram ambientes organizados, rotina estruturada e oficinas de trabalho em funcionamento. Esses elementos, junto à atuação da Polícia Penal do Paraná, criam condições para que os custodiados desenvolvam autonomia e preparo para o retorno à sociedade.

Resultados e impressões da visita

As UPs do Paraná são reconhecidas por promoverem atividades laborativas e educacionais que contribuem para reduzir a reincidência criminal. Em Ponta Grossa, o índice de retorno ao sistema chega a menos de 5%. A comitiva mineira inspecionou os setores de trabalho, onde os custodiados têm jornada regular e oportunidade de estudar.

A juíza Bárbara Nardy, coordenadora-geral do grupo de Minas Gerais, destacou a maturidade do modelo paranaense, especialmente no processo de seleção dos presos e na capacitação dos policiais penais. Ela ressaltou a ausência de tensão e hostilidade nas unidades visitadas, afirmando que as boas práticas observadas no Paraná serão replicadas em Minas Gerais.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.