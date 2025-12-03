Comitiva de MG visita unidades prisionais do Paraná para conhecer modelo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma comitiva do Tribunal de Justiça de Minas Gerais visitou esta semana as Unidades de Progressão (UP) do sistema penitenciário do Paraná. O objetivo foi conhecer o modelo paranaense, considerado um dos mais eficientes do país na gestão prisional. As UPs combinam segurança, trabalho e estudo em ambientes disciplinados, visando a reintegração social dos detentos.

O grupo visitou as unidades de Ponta Grossa e da Penitenciária Central do Estado, em Piraquara. Eles observaram ambientes organizados, rotina estruturada e oficinas de trabalho em funcionamento. Esses elementos, junto à atuação da Polícia Penal do Paraná, criam condições para que os custodiados desenvolvam autonomia e preparo para o retorno à sociedade.

Resultados e impressões da visita

As UPs do Paraná são reconhecidas por promoverem atividades laborativas e educacionais que contribuem para reduzir a reincidência criminal. Em Ponta Grossa, o índice de retorno ao sistema chega a menos de 5%. A comitiva mineira inspecionou os setores de trabalho, onde os custodiados têm jornada regular e oportunidade de estudar.

A juíza Bárbara Nardy, coordenadora-geral do grupo de Minas Gerais, destacou a maturidade do modelo paranaense, especialmente no processo de seleção dos presos e na capacitação dos policiais penais. Ela ressaltou a ausência de tensão e hostilidade nas unidades visitadas, afirmando que as boas práticas observadas no Paraná serão replicadas em Minas Gerais.