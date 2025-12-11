Comércio paranaense cresce 2,4% em 2025, superando média nacional

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O comércio do Paraná registrou crescimento de 2,4% no volume de vendas entre janeiro e outubro de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE. O desempenho superou a média nacional de 1,5% e ficou acima de estados como Minas Gerais, Bahia, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro.

O setor de eletrodomésticos liderou a expansão com alta de 14,5%, seguido por tecidos, vestuários e calçados (6,8%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (3,3%). Hipermercados e supermercados, segmento de maior peso no varejo, cresceram 2,8%.

Na comparação mensal entre outubro de 2025 e 2024, o varejo paranaense teve alta de 1,6%. Outros artigos de uso pessoal e doméstico (15,9%), eletrodomésticos (4,9%) e artigos farmacêuticos (2,2%) se destacaram positivamente.

A receita nominal de vendas também apresentou avanços expressivos em setores específicos. Eletrodomésticos (14,4%), tecidos e vestuário (12,1%), e hipermercados e supermercados (9,1%) tiveram os maiores aumentos no acumulado do ano.

Os indicadores apontam para um fim de ano positivo para o comércio paranaense, impulsionado pelo período natalino e pelos efeitos da Black Friday em novembro. A combinação de maior circulação de consumidores, promoções e recuperação de segmentos específicos tende a gerar um ambiente de confiança para lojistas e fornecedores na reta final de 2025.