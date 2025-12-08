Comédia sobre bastidores da saúde chega ao Guairinha neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha), em Curitiba, recebe neste domingo (14) às 21h o espetáculo de comédia “Nem Que Eu Surte no Plantão”, criado e protagonizado pelo enfermeiro e humorista Diego Besou. A peça transforma os desafios cotidianos dos profissionais de saúde em humor, explorando o caos hospitalar e a busca por manter a sanidade em meio aos plantões.

Com duração de 90 minutos, o espetáculo apresenta personagens que ilustram as situações vividas nos hospitais, como a enfermeira Jussara, transferida de setor após “perder o réu primário”, e sua nova parceira Zélia, técnica de enfermagem prestes a se aposentar. Diego Besou utiliza sua experiência na área da saúde para criar cenas cômicas que mesclam o absurdo e a humanidade presentes nesses ambientes.

“Nem Que Eu Surte no Plantão” convida o público a refletir sobre as pressões enfrentadas pelos profissionais de saúde, usando o humor como forma de resistência e identificação. A classificação etária é de 12 anos, e os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 70 (meia-entrada), variando de acordo com o setor escolhido.

Os interessados podem adquirir os ingressos através do site DiskIngressos ou diretamente na bilheteria do Teatro Guaíra. O Auditório Salvador de Ferrante está localizado na Rua XV de Novembro, 971, no Centro de Curitiba.