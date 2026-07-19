Quem pode se recusar a ser mesário? Começam as convocações no Paraná

A convocação dos mesários que atuarão nas Eleições 2026 no Paraná começou na última quarta-feira (15). A expectativa do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) é mobilizar cerca de 110 mil mesários e 38 mil colaboradores para trabalhar no pleito.

Em regra, todo eleitor maior de 18 anos, com a situação regular na Justiça Eleitoral, pode ser convocado para atuar como mesário. No entanto, a legislação prevê situações em que o cidadão está impedido de exercer essa função e pode solicitar dispensa.

Entre os impedimentos estão candidatos às eleições, seus parentes até o segundo grau e pessoas que exercem funções em diretórios de partidos políticos. Também não podem atuar como mesários autoridades e agentes policiais em serviço, além de ocupantes de cargos de confiança do Poder Executivo.

Quais são os benefícios de ser mesário?

Os mesários têm direito a dois dias de folga no trabalho para cada dia de atuação nas eleições e também para cada dia de treinamento obrigatório. A dispensa ocorre sem prejuízo do salário ou de outros benefícios trabalhistas. Além disso, cada mesário recebe um auxílio-alimentação de R$ 65 por dia de eleição.

No Paraná, quem atua como mesário também tem direito ao benefício da meia-entrada em eventos culturais, além de poder utilizar a participação como critério de desempate em alguns concursos públicos e obter horas complementares em instituições de ensino superior, conforme as regras de cada universidade.

Quem não for convocado também pode se inscrever para atuar como mesário voluntário. A participação, no entanto, depende da convocação formal da Justiça Eleitoral. Os convocados recebem um comunicado prévio pelo WhatsApp, enviado pela conta oficial da Justiça Eleitoral no número (41) 3330-8500, com as orientações sobre a participação.

Os treinamentos, presenciais e on-line, começam em agosto. No momento da convocação, os mesários recebem informações sobre a função que exercerão e as orientações para o treinamento obrigatório.