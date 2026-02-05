Com nova concessão, Parque do Ingá terá tirolesas e novos atrativos turísticos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A nova concessionária responsável pelo Parque do Ingá, em Maringá, poderá implantar uma série de novos atrativos turísticos. O projeto no Noroeste do Paraná prevê a instalação de duas tirolesas de 120 metros cada e um circuito de arvorismo com percurso de até 200 metros de extensão.

A proposta desses atrativos existe desde 2011, quando o parque foi reinaugurado. Apesar de uma estrutura para a tirolesa ter sido instalada na época, em 2017 a Prefeitura optou por suspender definitivamente o uso, já que os equipamentos nunca chegaram a operar por questões de segurança.

Com a retomada do projeto, também está prevista a possibilidade de retorno de uma atração já conhecida pelos maringaenses: o trenzinho interno do parque. Para os visitantes e amantes da fotografia, o plano inclui ainda a instalação de novos decks, que funcionarão como mirantes com vista para o lago.

Os atrativos previstos abrangem áreas de lazer, alimentação, comércio, educação e cultura, além de espaços para promoção de eventos e ações de publicidade. Entre as melhorias, estão a requalificação de estruturas existentes e a implantação de um café ou restaurante junto à locomotiva histórica.

Projeto aceita opiniões

A consulta pública do edital de concessão do Parque do Ingá segue aberta até o dia 10 de fevereiro. Quem quiser participar pode enviar contribuições, sugestões ou dúvidas por meio de formulário online disponível no processo.

Durante a consulta, a população tem acesso à documentação completa da proposta e pode colaborar com a construção de um modelo que busca equilibrar preservação ambiental, qualificação dos serviços e incentivo ao ecoturismo.

A concessionária ficará responsável pela organização dos serviços de apoio à visitação, como manutenção, segurança, limpeza e turismo ambiental. A entrada no Parque do Ingá continuará gratuita.

A gestão ambiental, a preservação da fauna e da flora, assim como o controle do uso do espaço, seguirão sob responsabilidade da Prefeitura de Maringá.