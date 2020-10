A pandemia de coronavírus no Paraná já registrou 185.746 ocorrências da covid-19 e 4.659 mortes relacionadas à doença. A informação é da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (7), o estado confirmou mais 1.555 casos de Sars-CoV2 em relação ao dia anterior.

Também foram oficializados mais 30 óbitos, sendo 14 mulheres e 16 homens. As vítimas tinham entre 2 e 96 anos e residiam em Curitiba (3), Foz do Iguaçu (3), Apucarana (2), Arapongas (2); Castro, Colombo, Contenda, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Goioerê, Guarapuava, Jandaia do Sul, Jataizinho, Lapa, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Pato Branco, Ponta Grossa, Primeiro de Maio, Prudentópolis, São José dos Pinhais, Sarandi, Telêmaco Borba e Toledo.

Do total de infectados, 75% já superaram a Covid-19 – em números absolutos, 138.897. Por outro lado, 5.039 pessoas que fizeram exames de coronavírus ainda aguardam os resultados.

A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto para tratamento da doença segue estável: 63%. Das 1.080 unidades, 684 estão ocupadas. No total, contabilizando todos os tipos de leitos, das redes pública e privada, o Paraná tem 1.836 pessoas internadas com suspeita ou confirmação de Covid-19 – são 115 a mais do que na segunda-feira (eram 1.721).