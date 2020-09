A pandemia de coronavírus no Paraná fez mais 70 vítimas, segundo boletim da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) desta sexta-feira (11). É o maior número registrado desde o recorde (80) de óbitos no estado, em 20/8. Esses novos falecimentos são de 27 mulheres e 43 homens, de 21 a 97 anos. No total, já morreram 3.741 paranaenses por causa da doença.

O número de casos também teve aumento significativo. Foram 2.303 ocorrências a mais em relação ao dia anterior. O Paraná acumula 149.072 infectados desde março. Destes, 104.110 estão recuperados. Há 5.851 exames na fila para confirmar, ou não, o diagnóstico de pessoas com sintomas da covid-19. A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto é de 74%. Contabilizando UTIs e quartos clínicos, o estado tem 2.230 pacientes internados com suspeita ou confirmação da doença.

As novas vítimas moravam em Curitiba (10), Maringá (10), Londrina (9), Foz do Iguaçu (3), Rolândia (3), Apucarana (2), Campo Mourão (2), Cascavel (2), Colombo (2), Ponta Grossa (2), Telêmaco Borba (2), Almirante Tamandaré, Altonia, Astorga, Barracão, Campo Largo, Castro, Clevelândia, Dois Vizinhos, Doutor Camargo, Iretama, Jardim Alegre, Mandaguari, Marialva, Palotina, Pérola, Pinhais, Piraquara, Rio Branco do Sul, São Jorge do Ivaí, Sarandi, Tamarana, Tijucas do Sul e Toledo.