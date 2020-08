A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) notificou no boletim desta sexta-feira (21) 2.328 novos casos de coronavírus e 37 óbitos, totalizando 113.335 casos e 2.894 mortos em decorrência da covid-19. As mortes são de 18 mulheres e 19 homens, com idades entre 37 e 90 anos, que morreram entre 14 de julho e 21 de agosto. Na média dos últimos sete dias, o registro de mortes está abaixo (-31,4%) do registrado 14 dias antes, mas o de casos encontra-se estável.

O número de internamentos para os casos confirmados subiu para 1.028, dos quais 830 em leitos do SUS e 198 na rede particular. Outros 1.048 pacientes internados aguardam resultado de exames. Do total de casos, 72.688 estão recuperados. Mas a taxa de ocupação de leitos de UTI no Paraná continua estável: 72% em leitos exclusivos Covid-19; e 70% nos demais leitos. Há 5.577 pacientes com sintomas aguardando resultado dos exames. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

