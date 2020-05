A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná registrou 50 novos casos de pessoas contaminadas com o novo coronavírus no boletim divulgado na tarde deste domingo (10). Agora são 1835 casos, com duas novas mortes, que já somam 109 desde o início da pandemia. São 151 municípios com casos confirmados, sendo que 43 deles já registraram mortes.

Os dois homens que morreram estavam internados. Um deles, de 59 anos, morava em Santa Isabel do Ivaí (que teve mais dois casos confirmados), e faleceu em 5 de maio. O outro, de 65 anos, morava em São José dos Pinhais e foi a óbito no dia 8.

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba não vai divulgar boletim neste domingo. No Brasil, a atualização acontece no final do dia. Pelo boletim de sábado, são 156.970 casos do novo coronavírus, com 10.743 mortes.

