Cohapar entrega 47 casas em Sarandi com subsídio do programa Casa Fácil

- Atualizado: 18/12/25 09h07

A Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) entregou nesta quarta-feira (17) 47 novas moradias em dois residenciais em Sarandi: o Vilage dos Ipês, com 14 unidades, e o Solar dos Ipês, com 33. Do total de famílias beneficiadas, 45 receberam subsídios do programa Casa Fácil do governo estadual, totalizando R$ 900 mil em aportes diretos.

Os empreendimentos somam investimentos de R$ 10,3 milhões, realizados em parceria entre a Construtora J Sete, o Governo do Paraná e a Caixa Econômica Federal. As casas estão localizadas no bairro Jardim dos Ipês, que oferece infraestrutura completa e acesso a serviços públicos.

As unidades têm 52,50 m² ou 57,50 m² (adaptadas para pessoas com deficiência), contando com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área externa. O valor de venda é R$ 220 mil, com financiamento de até 35 anos pela Caixa. O subsídio estadual de R$ 20 mil por família visa reduzir o custo da entrada, facilitando o acesso à casa própria para pessoas com renda de até quatro salários-mínimos.

Alex Ribeiro da Silva, operador de obras de 43 anos, é um dos beneficiados. Ele, a esposa e a filha moravam de aluguel em outro município, pagando R$ 1.000 mensais. Com o subsídio, conseguiram adquirir a casa própria com prestações de aproximadamente R$ 950. “Foi uma ajuda muito grande, ajudou na compra e diminuiu nas prestações”, afirmou Alex.

O programa Casa Fácil, aliado a outros benefícios como descontos do Minha Casa, Minha Vida e uso do FGTS, tem permitido que mais famílias realizem o sonho da casa própria em condições mais acessíveis, contribuindo para reduzir o déficit habitacional no estado.

