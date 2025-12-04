Cohapar entrega 158 casas em Alvorada do Sul com subsídios estaduais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) concluiu a entrega de 158 casas do Residencial Nelson de Vidis em Alvorada do Sul, região Norte do estado, na noite desta quarta-feira (3). O projeto beneficiou 157 famílias com subsídios para entrada através do programa Casa Fácil Paraná, com aporte de R$ 2,9 milhões do Governo do Estado. O investimento total da obra foi de R$ 22,4 milhões, resultado de parceria entre Governo do Paraná, Caixa Econômica Federal e Construtora Casarin.

O loteamento, localizado próximo ao centro da cidade, oferece fácil acesso a serviços essenciais como escola, mercado e posto de saúde. A infraestrutura inclui pavimentação asfáltica, rede de água potável, energia elétrica, iluminação pública, drenagem pluvial, calçamento e arborização.

Os subsídios do Casa Fácil auxiliaram famílias com renda de até quatro salários-mínimos a adquirir a casa própria, custeando o valor de entrada dos financiamentos. As residências, com 41,05 m² ou 43,66 m² para o modelo adaptado, são construídas em lotes de aproximadamente 200 m². Cada unidade possui dois quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia externa e espaço para garagem.

Comercializadas por R$ 145 mil, as moradias têm condições facilitadas de financiamento, com contratos de até 420 meses, taxas de juros reduzidas e parcelas médias de R$ 500 mensais, valor inferior ao de muitos aluguéis na região.

Gabriel Victor dos Santos, auxiliar geral de 24 anos, é um dos beneficiados. Ele ressaltou a importância do subsídio estadual: “Se não tivesse tido o subsídio, a gente não tinha conseguido nossa casa, foi muito importante pra gente”. Já Alana Paulino da Silva, servidora pública de 20 anos, destacou a redução nos custos mensais: “Estou pagando R$ 476 de prestação, bem menor que o aluguel de R$ 600 que pagava antes”.