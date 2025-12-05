Clube de Leitura do Paraná vence Prêmio Nacional de Direitos Humanos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Clube de Leitura, projeto desenvolvido pelo Sistema de Socioeducação do Paraná, conquistou o Prêmio Direitos Humanos na categoria “Educação e Cultura em Direitos Humanos”. A premiação, organizada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), acontecerá em 10 de dezembro em Brasília, durante a Conferência Nacional dos Direitos Humanos.

Criado no início da pandemia da Covid-19, o Clube de Leitura completou cinco anos em 2025. O projeto é realizado mensalmente em 19 unidades socioeducativas do Paraná, promovendo o acesso à literatura e espaços de diálogo entre adolescentes e equipes pedagógicas. Ao longo de mais de 50 edições, recebeu convidados como Ailton Krenak, Itamar Vieira Jr. e Laurentino Gomes.

Andressa Ferreira Cândido, assistente social e idealizadora do projeto, destaca o potencial transformador da iniciativa: “O clubinho acopla todas as unidades. A gente se encontra para falar sobre um livro e, junto deste livro vem o autor ou a autora. Os adolescentes têm a oportunidade de falar sobre o livro e também sobre si.”

O Prêmio Direitos Humanos é considerado o mais tradicional reconhecimento público concedido pela União a iniciativas que promovem a dignidade humana. A cerimônia reunirá autoridades, especialistas e representantes de movimentos sociais, com a entrega de 22 estatuetas do Prêmio Luiz Gama e 22 certificados Esperança Garcia.

O Clube de Leitura já havia sido reconhecido anteriormente, vencendo em 2021 o “Prêmio Prioridade Absoluta, na categoria Poder Público – entidade do Poder Executivo”, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça.