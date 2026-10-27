Clientes relatam instabilidade nos serviços da TIM nesta terça-feira

Usuários da operadora TIM relataram dificuldades para acessar serviços de telefonia móvel e internet ao longo da tarde desta terça-feira (27). O aumento expressivo nas notificações de falha foi registrado pela plataforma Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços digitais e de telecomunicações em tempo real.

Conforme o site, os locais que mais relataram falhas são Curitiba, Ponta Grossa, São Paulo, Joinville, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Entre as principais queixas apresentadas pelos clientes estão a ausência total de sinal no celular, queda na conexão de dados móveis (4G/5G) e oscilações no serviço de internet fixa.

Procurada pela Tribuna do Paraná, a operadora informou que os serviços de dados e voz foram restabelecidos. A TIM não detalhou o que causou o problema.

O que fazer em caso de instabilidade no sinal

Modo Avião: Ative e desative o Modo Avião no smartphone para forçar o aparelho a reconectar à torre de transmissão.

Ative e desative o Modo Avião no smartphone para forçar o aparelho a reconectar à torre de transmissão. Reiniciar o aparelho: Desligar e ligar o celular pode resolver falhas temporárias de leitura do chip ou do sistema.

Desligar e ligar o celular pode resolver falhas temporárias de leitura do chip ou do sistema. Canais de Atendimento: Para verificar o status da rede ou registrar protocolo, a TIM disponibiliza o atendimento via telefone pelo *144 (do próprio celular) ou 1056 (de qualquer telefone).