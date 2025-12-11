CJAP encerra projeto Arte no Paraná com mais de 500 alunos beneficiados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Centro Juvenil de Artes Plásticas (CJAP) concluiu esta semana o projeto Arte no Paraná, em parceria com o Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto (IEPPEP). A iniciativa, que acontece desde 2019, beneficiou mais de 500 alunos em 2025, incluindo 83 estudantes do 1º ano da Formação de Docentes e 450 crianças de Centros Municipais de Educação Infantil de Curitiba.

O projeto visa capacitar futuros professores no ensino das Artes, oferecendo subsídios teórico-metodológicos para elaboração de planos de aula alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Os participantes tiveram aulas teóricas e práticas no CJAP, além de encontros com artistas paranaenses como Hélio Leite, Guita Soifer e Adriano Catenzaro.

Maria Clara, de 15 anos, uma das alunas participantes, destacou o impacto do projeto: “Cada dia que estivemos lá foi uma visão aberta. Passamos a conhecer mais sobre arte, novos artistas e colocar esses ensinamentos em prática. No CJAP eu enxergo arte em cada cantinho e isso realmente mudou minha vida”.

Adriana Dalazen Cichocki, coordenadora do CJAP, ressaltou a importância do projeto para a formação dos futuros educadores: “O professor precisa conhecer e experimentar. Ele só vai conseguir transmitir o conhecimento através dessa vivência em arte proporcionada pelo projeto, para que possa levar isso para os pequenos”.

A parceria entre o CJAP e o IEPPEP tem raízes históricas que remontam a 1954, quando foi criado o “Curso de Especialização em Desenho e Artes Aplicadas”. Essa colaboração se mantém até hoje, reforçando a importância da formação artística na educação paranaense.