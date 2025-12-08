Circuito de corrida noturna celebra programa de iluminação LED no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Litoral do Paraná receberá um novo circuito de corrida noturna em 7 de fevereiro, na orla de Guaratuba. O evento, chamado Circuito de Corridas Noturnas Ilumina Paraná, foi anunciado pelo secretário estadual das Cidades, Guto Silva, e integra o calendário do Verão Maior Paraná. A prova oferecerá percursos de 5 km e 10 km, servindo como preparação para a Maratona Internacional da Ponte de Guaratuba.

O circuito tem como objetivo destacar o programa de iluminação pública em LED do estado, considerado o maior do Brasil, além de promover a prática esportiva. Os participantes terão a oportunidade de correr em um ambiente noturno, aproveitando a atmosfera única proporcionada pela iluminação.

As inscrições para o evento já estão abertas no site www.aent.com.br, com valor de R$ 49,90. Os primeiros mil inscritos receberão um kit contendo boné, camiseta e sacochila. O Circuito de Corridas Noturnas Ilumina Paraná é apresentado pela Copel e viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte, com realização da AENT Associação Esportiva e apoio da Prefeitura Municipal de Guaratuba.

O Programa Ilumina Paraná, desenvolvido pela Secretaria das Cidades em parceria com os municípios, já substituiu mais de 120 mil pontos de iluminação por tecnologia LED. O investimento estadual previsto para o programa é superior a R$ 300 milhões até 2025, visando melhorar a iluminação pública em diversas cidades do estado.