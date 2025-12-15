Circuito Corridas Sanepar encerra 2025 com 17 mil participantes no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Circuito Corridas Sanepar 2025 chegou ao fim neste domingo (14) em Curitiba, com a participação de 7.552 atletas na etapa final realizada no Centro Politécnico da UFPR. Ao longo do ano, o evento percorreu seis cidades paranaenses e reuniu cerca de 17 mil participantes no total.

A iniciativa, realizada em parceria entre a Sanepar e o Governo do Estado do Paraná, com apoio da Lei de Incentivo ao Esporte e do Ministério do Esporte, tem como objetivo incentivar a prática esportiva e promover qualidade de vida. O circuito contou com provas de 5 e 10 quilômetros nas categorias feminina, masculina e pessoa com deficiência (PCD), além de uma corrida infantil de 1 km.

Durante o evento, a Sanepar forneceu hidratação aos atletas, enquanto suas fundações ofereceram serviços gratuitos como testes de glicemia, aferição de pressão arterial, massagem e distribuição de frutas. Fátima Mesquita Pimenta, participante de 61 anos, destacou os benefícios da corrida para sua saúde: “A corrida pra mim é saúde, liberdade e vida. Finalizar mais uma é tudo”.

As inscrições para as duas primeiras etapas do Corridas Sanepar 2026 já estão abertas. A primeira etapa acontecerá em 18 de janeiro em Guaratuba, e a segunda em 2 de fevereiro em Matinhos. O valor da inscrição no primeiro lote é de R$ 49,90, incluindo kit completo com chip, número de peito, camiseta, sacochila e boné.