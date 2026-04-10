Cinco rodovias estaduais vão ganhar trechos com terceira faixa

Rodovias estratégias da região da Costa Oeste do Paraná vão ganhar 45 quilômetros de terceira faixa. A iniciativa, anunciada pelo governador Ratinho Junior nesta quinta-feira (08/03), prevê a ampliação de novas faixas em trechos com alto fluxo de veículos. O objetivo é dar mais fluidez e segurança para o transporte de cargas e passageiros na região.

A extensão da terceira faixa vai impactar as cidades de Santa Helena, Marechal Cândido Rondon, São Miguel do Iguaçu, Missal, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Medianeira e Diamante do Oeste. As rodovias PR-317, PRC-467, PR-488, PR-495 e PR-497 vão receber as melhorias viárias.

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As obras na PR-317, em Santa Helena, acontecem no trecho entre o distrito de São Clemente e a sub-sede São Francisco, ao longo de cerca de 3,6 quilômetros. Já na PRC-467, em Marechal Cândido Rondon, o segmento entre Iguiporã e Vila Curvado terá aproximadamente 900 metros ampliados.

Na PR-488, serão dois trechos de intervenções: entre Esquina Céu Azul e a sede de Santa Helena, com cerca de 3,7 quilômetros, e outro entre Diamante do Oeste e o mesmo distrito, com aproximadamente 3,5 quilômetros.

A PR-495 receberá ampliação da terceira faixa em vários trechos que, somados, passam de 20 quilômetros de extensão. As melhorias na rodovia acontece na ligação com os municípios de Missal, Entre Rios do Oeste e Pato Bragado, além de ligações entre Medianeira e Missal e entre distritos da região. Já na PR-497, o trecho entre São Miguel do Iguaçu e Missal deve receber melhorias ao longo de cerca de 9,8 quilômetros.