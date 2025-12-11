Cinco casas em construção para famílias atingidas por tornado no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cinco novas casas estão sendo construídas em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, para famílias afetadas pelo tornado que atingiu a região. As obras, iniciadas em 3 de dezembro, fazem parte de um projeto do Governo do Estado que prevê a construção de 320 unidades habitacionais, com investimento total de R$ 44 milhões.

As residências estão em diferentes estágios de construção: uma em fase de acabamento, duas em processo de telhamento e outras duas com a montagem das paredes. A Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) é responsável pelo gerenciamento das obras e cadastro das famílias beneficiadas.

As casas são construídas utilizando o sistema light wood frame, que permite maior rapidez na montagem. Cada unidade terá entre 45 m² e 50 m², com sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço. O prazo para entrega das 320 unidades é de 180 dias.

Além da construção de casas, o governo estadual implementou dois programas de auxílio: o Superação, que oferece R$ 1 mil para atingidos pelo tornado, já beneficiou 1.810 famílias; e o Reconstrução, que disponibiliza cartões para compra de materiais de construção, com valores entre R$ 20 mil e R$ 50 mil, já atendeu 549 famílias.

No total, os programas de auxílio já alcançaram cerca de duas mil pessoas afetadas pelo desastre natural em Rio Bonito do Iguaçu. O governo estadual busca acelerar o processo de reconstrução para que as famílias desabrigadas possam retornar às suas residências o mais rápido possível.