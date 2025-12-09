Ciclone extratropical causa chuvas intensas e ventos fortes no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um ciclone extratropical formado no Rio Grande do Sul está impactando o clima no Paraná nesta semana, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O fenômeno provocou grandes acumulados de chuva até esta terça-feira (09) e há previsão de ventos fortes para quarta-feira (10).

Na segunda-feira (08), os maiores volumes de chuva foram registrados na região Oeste do estado, com acumulados chegando a 97 mm em Altônia. Rajadas de vento atingiram 77 km/h em Santa Maria do Oeste. Nesta terça, antes das 10h, várias cidades já registravam mais de 50 mm de chuva.

O meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, alerta para o potencial de rajadas de vento entre 50 km/h e 70 km/h. A previsão é de até 100 mm de chuva no Sudoeste e Centro-Sul do estado, com 30 mm a 50 mm nas demais regiões.

Queda nas temperaturas e previsão de ventos fortes

As temperaturas caíram significativamente em comparação aos últimos dias. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, a máxima passou de 35,1°C no domingo para 23,9°C na segunda-feira. Para esta terça, a previsão é de máximas entre 21°C e 28°C em todo o estado.

Para quarta-feira (10), espera-se que o ciclone se desloque para o litoral do Rio Grande do Sul. Embora as chuvas devam diminuir no Paraná, a previsão é de ventos intensos, com rajadas de 50 km/h a 60 km/h na metade sul do estado, podendo chegar a 80 km/h na faixa leste.

O Simepar alerta ainda para a agitação marítima entre quinta e sexta-feira, com ondas de 1,5 a 3,0 metros no litoral paranaense, representando risco à navegação. A partir de sexta-feira, um novo sistema de baixa pressão pode trazer mais instabilidade, especialmente para as regiões Oeste, Noroeste e Norte do Paraná.

A população é orientada a cadastrar o celular para receber alertas da Defesa Civil, enviando um SMS com o CEP para o número 40199 ou salvando o contato (61) 2034-4611 no WhatsApp.