Ciclone bomba pode provocar queda brusca de temperatura no Paraná

Entre esta quarta (6/5) e quinta (7/5), um ciclone extratropical deve se formar entre a Argentina e o Uruguai. Segundo o Climatempo, há possibilidade de o sistema evoluir para um ciclone bomba, fenômeno caracterizado pela queda rápida da pressão atmosférica, o que intensifica os ventos e amplia o potencial de impactos.

A previsão indica que o sistema deve atingir principalmente o Rio Grande do Sul. No Paraná, não há expectativa de impacto direto do ciclone. Ainda assim, o avanço do sistema deve provocar mudanças no tempo, com rajadas de vento e queda acentuada nas temperaturas, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A partir de sexta-feira (8/5), as instabilidades aumentam nas regiões Noroeste, Oeste e Sudoeste do estado. Há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, acompanhadas de trovoadas. Durante a tarde, a instabilidade avança e alcança outras regiões paranaenses, ampliando a área de chuva.

Na sequência, a passagem do sistema favorece a entrada de uma frente fria associada a uma massa de ar polar. Esse movimento deve intensificar o resfriamento em todo o estado, com queda mais expressiva das temperaturas ao longo do fim de semana.

Em Curitiba, os termômetros já devem começar a cair no sábado. Na segunda-feira (11/5), a mínima prevista é de 9 ºC. Nas regiões mais ao sul, como União da Vitória e Pato Branco, as manhãs podem registrar temperaturas ainda mais baixas, entre 3 ºC e 4 ºC.