Chuvas no Paraná: 75 casas são atingidas e famílias são retiradas às pressas

Fortes chuvas atingiram quatro municípios do Paraná entre a noite de sexta-feira (13) e sábado (14), causando alagamentos e desalojando famílias. A Defesa Civil Estadual está monitorando a situação e prestando assistência às áreas afetadas.

Em Palmas, 75 casas foram atingidas e 6 pessoas tiveram que deixar suas residências. As equipes locais estão atendendo as famílias afetadas, realizando levantamento de necessidades e ações de apoio, além de limpeza. O Núcleo Regional da Defesa Civil Estadual foi mobilizado e está em campo orientando as operações.

Curitiba registrou alagamentos, mas a situação já foi normalizada pelas equipes locais. Em São Miguel do Iguaçu, 15 residências foram afetadas por alagamentos, porém os moradores já retornaram às suas casas após o recuo da água. Campina Grande do Sul teve 14 pessoas afetadas por inundações, com uma família temporariamente desalojada.

Previsão e alertas

O Simepar e a Defesa Civil Estadual preveem instabilidade elevada em todo o estado durante o final de semana, com risco de tempestades, chuva forte, rajadas de vento, descargas elétricas e granizo localizado. O monitoramento é realizado 24 horas por dia para emissão de alertas em caso de condições severas.

A população pode se cadastrar gratuitamente para receber alertas da Defesa Civil. Basta enviar o CEP por SMS para o número 40199 ou cadastrar o número 61 2034-2611 no WhatsApp e interagir para receber informações baseadas na localização.