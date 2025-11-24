Chuvas intensas atingem Paraná e superam médias históricas em 32 cidades

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Diversos sistemas meteorológicos causaram chuvas volumosas, fortes ventos e granizo no Paraná neste domingo (23). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), 32 estações meteorológicas já superaram a média histórica de chuvas para novembro, com uma semana de antecedência.

Os maiores acumulados de chuva no domingo foram registrados em Pontal do Paraná (145,4 mm), Guaratuba (108,8 mm) e Matinhos (98,8 mm). Cidades como Guarapuava, Pinhão, Nova Laranjeiras e Laranjeiras do Sul tiveram ocorrência de granizo.

A meteorologista Bianca de Ângelo, do Simepar, explica que a combinação de uma frente fria, um sistema de alta pressão próximo à costa do Uruguai e um cavado atmosférico perto do Paraguai intensificou as instabilidades. O choque entre massas de ar quente e frio favoreceu a formação de nuvens de topo elevado, resultando em granizo, chuvas intensas e fortes rajadas de vento.

Recordes de chuva e previsão

Oito estações meteorológicas registraram o maior volume de chuvas para novembro dos últimos 10 anos. Em Cornélio Procópio, o acumulado é o mais alto desde a instalação da estação em 2018. Cidades como Campo Mourão, Cândido de Abreu e Londrina superaram em mais de 100 mm a média histórica do mês.

Para esta segunda-feira (24), o Simepar prevê a continuidade das chuvas em todas as regiões do estado, com risco de tempestades isoladas. A partir de terça-feira (25), espera-se uma diminuição da instabilidade, com predomínio de sol no interior do Paraná e possibilidade de chuvas fracas no leste do estado.

As temperaturas devem permanecer amenas no início da semana, com máximas não ultrapassando 22°C no Centro e Leste nesta segunda-feira. Já nas regiões Oeste e Norte, as temperaturas máximas podem chegar próximo aos 30°C.