Churrasco salgado! Preço da costela bovina sobe no Paraná

O Índice Ipardes de Preços Regional Alimentos e Bebidas (IPR-Alimentos e Bebidas) do Paraná apresentou uma alta de 1,77% em outubro. O relatório foi divulgado nesta quinta-feira (07).

Curitiba liderou a variação entre os municípios analisados com 2,33%, seguida por Maringá (2,05%), Ponta Grossa (1,95%), Cascavel (1,82%) e Foz do Iguaçu (1,61%). Londrina apresentou o menor aumento do mês, de 0,87%.

A pressão foi causada pela laranja-pera, com alta de 11,12%, além dos aumentos em costela bovina (8,37%) e banana-caturra (7,90%). Dentre os 35 produtos que compõem o IPR, esses foram os principais fatores que fizeram a variação do índice ter viés positivo.

Regionalmente, a laranja-pera teve os maiores aumentos em Curitiba (14,52%), Maringá (14,22%), Londrina (8,87%), Ponta Grossa (8,59%) e Cascavel (6,82%). Foz do Iguaçu apresentou o menor aumento entre as cidades, de 6,82%.

As maiores reduções em outubro foram de cebola (-15,65%) – sendo em Foz do Iguaçu a maior queda, de 19,62%, seguida por Londrina, de 18,20%. Abaixo dessa redução nos preços da cebola, ficaram as quedas de 3,91% no ovo de galinha e de 0,71% em alho.

O diretor de Estatística do Ipardes, Marcelo Antonio, explicou que a elevação no preço da laranja-pera está diretamente ligada a uma restrição de oferta e a perdas de produção, que são resultados diretos de condições climáticas que não favoreceram a atual safra e também safras anteriores.

“Já no caso da carne bovina, o aumento das exportações e a menor oferta de animais impactaram o aumento do preço. A queda no preço da cebola deve-se principalmente a uma expansão da oferta, favorecida pelo clima, que ajudou na colheita do bulbo”, disse.

Acumulado de 12 meses

No acumulado dos últimos 12 meses, o relatório indica que o índice subiu 10,96% no Paraná, com Foz do Iguaçu registrando a maior variação no período (13,09%), seguido por Ponta Grossa, 12,11%, Cascavel, 11,69%, Londrina, 10,84% e Maringá, 9,91%. Curitiba teve o menor índice acumulado em 12 meses, somando 8,10%. Essas variações refletem tanto as condições econômicas locais quanto fatores externos, como exportação e clima, que influenciaram a oferta de produtos ao longo do período.

Nos últimos 12 meses, a laranja-pera acumula o maior aumento entre os produtos analisados, com variação de 90,79%, chegando a 107,74% em Londrina. Café (34,10%) e banana-caturra (32,24%) completam a lista dos alimentos que ficaram mais caros.

Em contraste com esses aumentos, as quedas mais significativas foram no preço do tomate, que recuou -25%, além da margarina (-9,24%) e cebola (-8,63%). Em Maringá o tomate chegou a cair 28,3% no ano e em Curitiba a margarina recuou 13,75%.

Índice

O Ipardes divulga mensalmente a variação do Índice de Preços Regional – Alimentos e Bebidas, a partir da análise de 35 itens em seis municípios. Os preços para o cálculo são extraídos de aproximadamente 382 mil registros das Notas Fiscais ao Consumidor Eletrônica (NFC-e) emitidas por 366 estabelecimentos comerciais dos municípios onde é feita a coleta e disponibilizadas pela Receita Estadual do Paraná, respeitando os critérios de sigilo fiscal.