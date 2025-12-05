CGE divulga Portal da Transparência e Ouvidoria no ferry-boat de Guaratuba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Servidores da Controladoria-Geral do Estado (CGE) realizaram ações nesta semana para divulgar o Portal da Transparência do Paraná e o serviço de Ouvidoria. Na sexta-feira (05), a iniciativa ocorreu no ferry-boat que faz a travessia entre Matinhos e Guaratuba, no Litoral, como parte do programa CGE Itinerante e do Dezembro Transparente.

O objetivo da ação é promover a cultura de transparência e combate à corrupção, mostrando à população como participar da gestão pública, apontar falhas e verificar a aplicação dos recursos públicos. A controladora-geral do Estado, Louise da Costa e Silva, destacou que o Portal da Transparência recebeu o Selo Diamante, maior reconhecimento nacional feito pelos Tribunais de Contas.

As equipes do CGE Itinerante, formadas por servidores das coordenadorias de Integridade e Compliance e de Transparência e Controle Social, também realizaram ações em Curitiba na quarta-feira (03), conversando com usuários da Farmácia do Paraná e do Poupatempo.

No ferry-boat, os servidores abordaram moradores e turistas, informando sobre a possibilidade de acompanhar e fiscalizar as obras da ponte de Guaratuba, um investimento de mais de R$ 400 milhões. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) criou um portal específico com dados e imagens em tempo real da obra.

Matheus Gruber, coordenador de Transparência e Controle Social, ressaltou que todos podem acompanhar os investimentos do governo e registrar manifestações, denúncias e elogios por meio da Ouvidoria, exercendo seu direito de saber como são gastos os recursos públicos e propor mudanças quando necessário.