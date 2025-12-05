Cegos testam tecnologia de descrição de imagens no Parque das Aves

Um grupo de atletas cegos do time de Goalball de Foz do Iguaçu participou de uma experiência sensorial inovadora no Parque das Aves, localizado na região das Cataratas do Iguaçu. Durante a visita, realizada nesta semana, os participantes puderam testar uma nova tecnologia desenvolvida pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) chamada NarrAi.

O NarrAi é um crachá equipado com inteligência artificial que captura imagens do ambiente e as descreve por voz, fornecendo detalhes como cores, objetos e luzes. Esta tecnologia complementa os sentidos já utilizados pelos visitantes cegos, como audição, olfato e tato, para perceber o ambiente ao seu redor.

Pedro de Abreu da Silva, um dos participantes cego de nascença, comentou sobre a experiência: “Sentimos as coisas através do calor do sol, dos sinais da natureza, o balançar das folhas, o barulho das águas, e todos os sons dos pássaros. A descrição de áudio ajuda a aguçar a nossa imaginação. Através dela, conseguimos juntar o que imaginamos com o que ouvimos.”

O Parque das Aves, um dos únicos do mundo focado na conservação das aves da Mata Atlântica, oferece seis viveiros de imersão com diversas espécies, incluindo jacutingas, tucanos, araras e flamingos. A visita do grupo de Goalball faz parte dos esforços do parque para melhorar a acessibilidade de suas instalações.

O protótipo do NarrAi, ainda em desenvolvimento, já recebeu reconhecimento ao ganhar o Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia na categoria Inventor Independente. Gustavo Camargo Domingues, estudante responsável pelo projeto, participará da pré-incubadora Unihub Foz do Iguaçu para transformar a ideia em um modelo de negócio.

O professor Cláudio Roberto Marquetto, coordenador do projeto, explicou que o teste no Parque das Aves ajudou a identificar desafios, como áreas com menor contraste de cores ou baixo alcance de Wi-Fi, que podem afetar o desempenho do dispositivo. Essas observações serão usadas para aprimorar a tecnologia.

Além do NarrAi, o Parque das Aves tem implementado outras medidas de acessibilidade, como o empréstimo de cadeiras de rodas e a disponibilização de amostras táteis de bicos, patas e ossos de animais. A instituição continua buscando formas de tornar a experiência mais inclusiva para todos os visitantes.