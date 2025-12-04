Ceasas do Paraná divulgam horários de funcionamento no fim de ano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasas) divulgaram os horários de funcionamento durante as festas de fim de ano. As unidades de Curitiba, Londrina e Maringá ficarão fechadas nos dias 25 de dezembro, 1º e 2 de janeiro. Já as unidades de Cascavel e Foz do Iguaçu abrirão normalmente no dia 2 de janeiro.

A administração da Ceasa Paraná, em Curitiba, entrará em recesso de 22 de dezembro a 4 de janeiro, retomando as atividades no dia 5 de janeiro.

Horários por unidade

Em Curitiba, o mercado funcionará das 4h30 às 12h nos dias 24, 26, 27, 29, 30 e 31 de dezembro, e 3 de janeiro. Em Londrina, o horário será das 2h às 10h nos dias 24, 26, 29 e 31 de dezembro, e das 4h às 10h nos dias 27 de dezembro e 3 de janeiro.

A unidade de Maringá abrirá das 5h30 às 11h nos dias 24, 26, 27, 29, 30 e 31 de dezembro, e 3 de janeiro. Em Cascavel, o funcionamento será das 5h30 às 12h nos dias 24, 26, 27, 29, 30 e 31 de dezembro, e 2 e 3 de janeiro. Já em Foz do Iguaçu, o horário será das 5h às 15h nos dias úteis e das 5h às 14h aos sábados.

Para mais informações sobre endereços e contatos das unidades, os consumidores podem acessar o site www.ceasa.pr.gov.br.