Ceasas do Paraná alteram funcionamento no Natal e Ano Novo

18/12/25

As Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasas) em Curitiba, Londrina e Maringá estarão fechadas nos dias 25 de dezembro e 1º e 2 de janeiro. Já as unidades de Cascavel e Foz do Iguaçu fecharão apenas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, reabrindo normalmente em 2 de janeiro.

A administração da Ceasa Paraná, em Curitiba, entrará em recesso de 19 de dezembro a 4 de janeiro, retomando as atividades em 5 de janeiro. As Ceasas são responsáveis pelo abastecimento de alimentos para restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos, comercializando mais de 1 milhão de toneladas por ano no estado.

Na capital, o mercado funcionará das 4h30 às 12h nos dias 24, 26, 27, 29, 30 e 31 de dezembro, e 3 de janeiro. Em Londrina, o horário será das 2h às 10h nos dias 24, 26, 29 e 31 de dezembro. Maringá atenderá das 5h30 às 11h nos dias 24, 26, 27, 29, 30 e 31 de dezembro, e 3 de janeiro.

Cascavel manterá o horário das 5h30 às 12h nos dias 24, 26, 27, 29, 30 e 31 de dezembro, e 2 e 3 de janeiro. Em Foz do Iguaçu, o funcionamento será das 5h às 15h nos dias 24, 26, 29, 30 e 31 de dezembro, e 2 de janeiro, e das 5h às 14h nos dias 27 de dezembro e 3 de janeiro.

Mais informações sobre horários e endereços das unidades podem ser obtidas no site www.ceasa.pr.gov.br.

