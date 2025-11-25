Ceasa Curitiba sedia evento de cidadania com serviços gratuitos em dezembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Ceasa Curitiba será palco de um grande evento social no dia 13 de dezembro. O Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão oferecerá diversos serviços gratuitos de cidadania, incluindo emissão de documentos e atendimento jurídico, além da celebração de um casamento coletivo. O evento acontecerá das 9h às 17h no Mercado do Produtor da Ceasa.

Entre os serviços oferecidos, destaca-se a emissão da Carteira de Identidade (1ª ou 2ª via), com 300 senhas disponíveis. Para participar, é necessário levar certidão de nascimento ou de casamento atualizada e CPF. O atendimento jurídico familiar abrangerá casos como divórcio consensual, pensão alimentícia, guarda e reconhecimento de paternidade/maternidade.

Para o atendimento jurídico, os interessados devem apresentar RG, CPF (ou CNH), certidão de nascimento/casamento, comprovante de endereço atualizado e ter renda familiar de até três salários mínimos. O casamento coletivo está marcado para as 16h30, com inscrições abertas até 5 de dezembro nos CRAS e cartórios de registro civil de Curitiba e Região Metropolitana.

O evento visa facilitar o acesso da população a serviços essenciais, permitindo que os cidadãos da Capital e Região coloquem sua vida documental e familiar em dia. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Cartório Tatuquara pelo telefone (41) 3348-1950.