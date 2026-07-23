Cataratas do Iguaçu fecham passarelas após vazão subir seis vezes acima da média

Por medida de segurança, as passarelas das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, foram fechadas tanto no lado brasileiro quanto no argentino nesta quinta-feira (23). As equipes registraram um aumento incomum na vazão das quedas, que chegou a ser seis vezes maior do que a média.

De acordo com o monitoramento da Companhia Paranaense de Energia (Copel), na terça-feira (21) a vazão estava em 1,98 milhão de litros por segundo, próxima do volume normal. Já na tarde desta quinta, a vazão já atingia 10 milhões de litros por segundo. A expectativa dos técnicos é de que o volume aumente ainda mais com o passar das horas.

Esta foi a primeira vez em 2026 que a passarela precisou ser fechada. A última interdição provocada pelo aumento do volume d’água havia ocorrido em dezembro de 2024. Caso a vazão suba de forma muito intensa, as equipes podem ter que retirar os gradis de proteção da estrutura para evitar danos causados pela força da água.

A elevação do nível ocorreu principalmente por conta das chuvas da última semana na bacia do rio Iguaçu. O rio nasce na junção dos rios Atuba e Iraí, na Região Metropolitana de Curitiba, e corta todo o estado até formar as quedas e desaguar no rio Paraná, na fronteira com a Argentina.

A assessoria do parque informou que a passarela do lado brasileiro só será reaberta quando o volume baixar para um patamar seguro, estimado entre 7,5 e 8 milhões de litros por segundo. Não há previsão para a reabertura do lado argentino.

Os órgãos responsáveis pelo parque e pela gestão de visitantes seguem monitorando a situação. O mirante e a trilha das Cataratas, que conta com 1,5 quilômetro de extensão, continuam funcionando normalmente.