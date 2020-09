O boletim epidemiológico do coronavírus divulgado nesta quarta-feira (9) pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) mostra um aumento de 1.066 casos e 45 mortes causadas pela Covid-19. Com mais esses dados, a pandemia no estado já acumula 144.792 casos confirmados e 3.622 óbitos por causa da doença. Os falecimentos mais recentes são de 21 mulheres e 24 homens, com idades variando de 32 a 90 anos.

Do total de infectados, 68% estão recuperados – ou seja, 98.460. Com sintomas característicos do coronavírus, 4.700 paranaenses ainda aguardam resultados de exames.

A taxa de ocupação das UTIs SUS para adultos, exclusivas para tratamento da Covid-19, está em 72%. Estão ocupados 787 leitos dos 1.095 disponíveis. Ao todo, somando UTIs e quartos clínicos, 2.236 pessoas com suspeita ou diagnóstico fechado da nova doença estão internadas no estado, nas redes pública e privada.