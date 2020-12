Os números da pandemia de coronavírus no Paraná foram atualizados nesta sexta-feira (11) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Os casos confirmados da Covid-19 saltaram para 320.088 e as mortes causadas pela doença subiram para 6.442. De acordo com o boletim epidemiológico da pasta, foram contabilizadas mais 2.141 novas infecções no estado e oficializadas 2.907 ocorrências retroativas ao período entre 12/6 e 9/12, confirmadas após investigação. Ou seja, são 5.048 casos a mais nas estatísticas em relação ao levantamento anterior.

Nesta sexta-feira, também foram computados 47 óbitos, de 19 mulheres e 28 homens, que tinham entre 28 e 92 anos. Ainda conforme o documento, são considerados recuperados da patologia 227.791 paranaenses. Por outro lado, 10.399 testes laboratoriais ainda estão sendo analisados para confirmar novas infecções.

A taxa de ocupação das UTIs SUS específicas para Covid-19 está em 87% – são 149 unidades livres, das agora 1.118 disponíveis (10 a mais do que no dia anterior). Em todo o estado, há 2.791 internados com suspeita ou confirmação da doença, levando em consideração todos os tipos de leitos das redes pública e privada.

Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná