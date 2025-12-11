Cascavel recebe 9ª unidade do Poupatempo Paraná com 240 serviços integrados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná inaugurou nesta quinta-feira (12) a nona unidade do Poupatempo no estado, localizada em Cascavel. Instalada no Cascavel JL Shopping, a nova unidade de mil metros quadrados conta com 30 profissionais e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A unidade já operava em fase de testes desde 24 de novembro, realizando 987 atendimentos nesse período. O espaço oferece mais de 240 serviços integrados, incluindo os do Detran-PR, que disponibiliza mais de 40 opções gratuitas.

Os atendimentos são realizados mediante agendamento prévio pelo site oficial, aplicativo Poupatempo Paraná ou pelos totens de autoatendimento disponíveis nas próprias unidades. Segundo Leandro Moura, superintendente de Governança, Serviços e Dados, a unidade de Cascavel tem capacidade para atender até duas mil pessoas diariamente.

Expansão do programa no estado

Além de Cascavel, o Poupatempo Paraná inaugurou uma unidade em Foz do Iguaçu na manhã do mesmo dia, ampliando sua presença na região Oeste. O programa já soma quase 80 mil serviços prestados desde o início das operações.

A expansão continua com novas unidades entrando em fase de testes: Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, inicia os testes na sexta-feira (12), enquanto Guarapuava e a terceira unidade de Curitiba começam na segunda-feira (15). Com 20 unidades em operação, a expectativa é atingir 27 mil atendimentos diários em todo o estado.