Cascavel ganhará Centro de Eventos e Convenções com investimento de R$ 200 milhões

O governo do Paraná anunciou um repasse de R$ 200 milhões para a construção do Centro de Eventos e Convenções do Oeste em Cascavel. O complexo terá 63 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 284 mil metros quadrados, visando atender mais de 30 municípios diretamente e outros 50 indiretamente.

O espaço será projetado para receber diversos tipos de eventos, como feiras comerciais, exposições agroindustriais, congressos científicos e shows. A expectativa é que os eventos injetem R$ 90,2 milhões por ano na economia local, beneficiando setores como hotelaria, alimentação, transporte e comércio.

O recurso será repassado pela Secretaria de Estado das Cidades, que analisará a documentação e os projetos. Em seguida, será firmado um convênio com a Prefeitura de Cascavel, responsável pela licitação e execução da obra.

A estrutura do complexo incluirá um Centro de Convenções com 20 mil metros quadrados, contando com praça de alimentação para 1.600 pessoas, auditório para 2.350 pessoas e salas técnicas modulares. O Centro de Eventos terá uma nave principal de cerca de 20 mil metros quadrados para feiras e exposições.

Além disso, o espaço contará com estacionamento para mais de 3.500 veículos, área de preservação ambiental e infraestrutura de apoio como sanitários acessíveis e fraldários. O projeto também prevê uma área externa multiuso para eventos ao ar livre.