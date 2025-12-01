Cidades

Cascavel ganhará Centro de Eventos e Convenções com investimento de R$ 200 milhões

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 01/12/25 07h07
Felipe Henschel/AEN

O governo do Paraná anunciou um repasse de R$ 200 milhões para a construção do Centro de Eventos e Convenções do Oeste em Cascavel. O complexo terá 63 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 284 mil metros quadrados, com previsão de atender diretamente mais de 30 municípios da região.

O espaço será projetado para receber feiras comerciais, exposições agroindustriais, congressos científicos, convenções empresariais, shows e diversos outros tipos de eventos. A expectativa é que os eventos realizados no local injetem R$ 90,2 milhões por ano na economia local, beneficiando setores como hotelaria, alimentação, transporte e comércio.

O Centro de Convenções contará com praça de alimentação para 1.600 pessoas, auditório para 2.350 pessoas, salas modulares e espaços para exposições. Já o Centro de Eventos terá uma nave principal de 20 mil metros quadrados para feiras e grandes encontros. A estrutura incluirá ainda estacionamento para mais de 3.500 veículos e área de preservação ambiental.

O recurso será repassado pela Secretaria de Estado das Cidades, que firmará convênio com a Prefeitura de Cascavel para a execução da obra. A construção do complexo visa posicionar Cascavel na rota dos grandes eventos corporativos e de negócios do Brasil, aproveitando a infraestrutura existente na cidade, como o setor hoteleiro e o aeroporto regional.

Além de sua função principal, o Centro de Eventos e Convenções poderá servir como ponto de apoio estratégico em situações de crise, atuando como base para operações emergenciais ou abrigos temporários quando necessário.

