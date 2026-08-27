Casal é preso em Foz do Iguaçu suspeito de vender o próprio filho

Nesta quarta-feira (26), um casal foi preso em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, suspeito de ter vendido o próprio filho. O bebê, de cinco meses, teria sido entregue no Paraguai por uma quantia de R$ 15 mil. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) encontrou a criança e a encaminhou até o Conselho Tutelar.

O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria) do município recebeu uma denúncia anônima, que desencadeou a investigação. Os policiais localizaram a mãe do bebê com R$ 11 mil em espécie.

Aos policiais, a mulher contou que encontraria o companheiro no terminal, no centro de Foz do Iguaçu. Os agentes localizaram o homem e o levaram até a delegacia. Eles estão retidos por suspeita de envolvimento em tráfico internacional de pessoas.

Segundo a investigação, o casal levou a criança ao Paraguai e a entregou a um homem que não conhecia. A negociação teria sido intermediada por um familiar, que fez o contato entre as duas partes.

Os policiais descobriram também que o bebê tinha retornado na terça-feira (25) ao Brasil e estava sob os cuidados de um casal de amigos. A equipe do Nucria localizou a criança, e a polícia afirmou que ela não apresentava lesões ou ferimentos aparentes.

A Polícia Civil ainda investiga o caso para tentar identificar outros envolvidos e esclarecer a saída e o retorno do bebê ao Brasil.