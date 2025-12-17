Casal de Maria Helena triplica produção de tomates com apoio técnico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um casal de produtores rurais de Maria Helena, no Noroeste do Paraná, alcançou uma colheita excepcional de tomates, triplicando a produtividade média nacional. Com o apoio técnico do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), Leonel Soares de Lima e sua esposa conseguiram uma produção de 27,2 quilos por planta, superando significativamente a média brasileira de 7 quilos e até mesmo os melhores índices de cultivo protegido, que ficam entre 12 e 13 quilos.

A estufa de 1.000 m² do sítio produziu 1.240 caixas de tomate, cada uma com 22 quilos, após oito meses e meio de cultivo. O ciclo estendido, aliado a um manejo avançado, permitiu explorar ao máximo o potencial dos tomateiros. O engenheiro agrônomo Carlos Alberto Diorio, do IDR-Paraná, acompanhou o processo, implementando estratégias como correção da acidez do solo, adubação ajustada e manejo nutricional equilibrado.

Apesar dos desafios como temperaturas baixas e ocorrência de pragas, o monitoramento constante e as intervenções técnicas garantiram o sucesso da lavoura. O resultado não foi apenas visual, mas também financeiro: com um preço médio de R$ 76,80 por caixa, a produção gerou cerca de R$ 92.160,00 em receita bruta. Descontados os custos de produção, o lucro aproximado foi de R$ 73 mil.

O caso de Maria Helena demonstra como o apoio técnico especializado pode impactar positivamente a agricultura familiar, aumentando a produtividade e a renda dos pequenos produtores. Inspirados pelo sucesso, o casal já planeja expandir a área de cultivo em 500 m² no próximo ano, contando novamente com a orientação do IDR-Paraná.