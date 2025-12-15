Casa Civil do Paraná adere a selo contra violência doméstica

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Casa Civil do Paraná assinou nesta segunda-feira (15) o Termo de Adesão à Campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. A ação faz parte do processo para obtenção do Selo Nós Por Elas, que certifica organizações com boas práticas na promoção da equidade de gênero e prevenção da violência contra a mulher.

O chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, afirmou que a adesão reafirma o compromisso com ambientes de trabalho seguros e respeitosos para as mulheres. A secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, destacou a importância da iniciativa como instrumento de prevenção e mudança cultural.

A assinatura do termo é resultado de um trabalho desenvolvido ao longo de 2025 pelo Projeto Mandala: Casa Civil Sustentável. As próximas etapas incluem auditoria técnica e consolidação das práticas adotadas, com expectativa de obtenção do selo em março de 2026.

O Selo Nós Por Elas, desenvolvido em parceria com a ABNT, reconhece organizações alinhadas ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 da ONU. A certificação é concedida em quatro níveis: Bronze, Prata, Ouro e Platina, conforme o atendimento aos indicadores estabelecidos.