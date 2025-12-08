Carreta Saúde da Mulher realiza quase 1.800 atendimentos na Lapa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Carreta Saúde da Mulher realizou 1.795 atendimentos, entre exames e consultas, durante sua 12ª parada na cidade da Lapa, Região Metropolitana de Curitiba, de 1º a 6 de dezembro. A unidade móvel atendeu mulheres da Lapa e de municípios vizinhos como Piên, Rio Negro, São João do Triunfo e Campo do Tenente.

Nos seis dias de atendimento, foram realizadas 532 mamografias, superando as expectativas iniciais. Além disso, a equipe realizou 565 exames de ultrassonografia, 190 de citologia (papanicolau) e 508 consultas médicas.

A Carreta oferece exames de mamografia bilateral para rastreamento (40 a 74 anos), mamografia diagnóstica, coleta de material do colo do útero para exame citopatológico (25 a 64 anos), ultrassonografias transvaginal, de mamas e tireoide, além de orientações sobre saúde e autocuidado. Os resultados de ultrassom são entregues imediatamente, enquanto os demais têm prazos variados, com acesso online em até 5 dias para mamografia e 15 dias para citopatologia.

A iniciativa faz parte do programa Paraná Rosa e é coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em parceria com a Volkswagen do Brasil. Desde seu lançamento em 15 de setembro, a Carreta já realizou mais de 18.500 atendimentos em 13 paradas, beneficiando mulheres de 74 municípios paranaenses.

A última parada do projeto está programada para ocorrer no Litoral paranaense, de 8 a 12 de dezembro, atendendo mulheres de Morretes, Guaraqueçaba e Matinhos. Esta ação reforça o compromisso do estado em levar serviços de saúde especializados para mais perto da população feminina.