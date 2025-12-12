Carreta Saúde da Mulher realiza mais de 19 mil atendimentos no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Carreta Saúde da Mulher, projeto itinerante da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná, concluiu sua jornada nesta sexta-feira (12) em Morretes, totalizando mais de 19 mil atendimentos em 13 cidades paranaenses. A iniciativa, que integra as ações do Paraná Rosa 2025, ofereceu consultas e exames gratuitos para mulheres de 77 municípios.

Durante três meses, a unidade móvel percorreu o estado realizando mamografias, exames citopatológicos, ultrassonografias e oferecendo orientações sobre saúde e autocuidado. Em Morretes, última parada do trajeto, a carreta atendeu também mulheres de Guaraqueçaba, Matinhos, Antonina e Pontal do Paraná, zerando a fila de ultrassom de mama e tireoide na cidade.

O secretário de estado da Saúde, Beto Preto, destacou o sucesso do projeto: “Foram três meses de intensa atividade pelo Estado, levando o atendimento para mais perto daquelas mulheres que vivem em regiões mais distantes”. Ele anunciou que a carreta se tornará patrimônio definitivo do Estado, continuando a percorrer outras regiões no próximo ano.

A primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, uma das idealizadoras do projeto, comemorou o número de atendimentos, que superou as expectativas. “Ficamos felizes em saber que as mulheres paranaenses estão preocupadas com a saúde e abraçaram esse projeto que veio para ficar no Paraná”, afirmou.

Além dos atendimentos da Carreta Saúde da Mulher, o Paraná Rosa 2025 incluiu outras ações, como a distribuição de 150 mil exemplares da Cartilha Saúde da Mulher, a exibição do filme “Câncer com ascendente em virgem” para mais de 7,7 mil mulheres, e a organização da 1ª Corrida da Vigilância em Saúde em Curitiba, programada para 14 de dezembro.