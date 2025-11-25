Carreta Saúde da Mulher realiza mais de 1.600 atendimentos em Nova Laranjeiras

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Carreta Saúde da Mulher, iniciativa do Governo do Paraná, encerrou sua 10ª parada em Nova Laranjeiras com 1.624 atendimentos. A ação, executada pela Secretaria da Saúde (Sesa), realizou 439 consultas médicas, 547 ultrassonografias, 160 exames citopatológicos (Papanicolau) e 478 mamografias. O atendimento beneficiou mulheres de várias cidades da região, incluindo a Aldeia Rio das Cobras, a maior terra indígena do Paraná.

Na Aldeia Rio das Cobras, localizada entre Nova Laranjeiras e Espigão Alto do Iguaçu, foram ofertadas 40 mamografias, 31 ultrassonografias e exames citopatológicos, além de orientações de saúde. A área, com 19 mil hectares, é habitada por mais de 3 mil indígenas das etnias Guarani e Kaingang.

Os serviços oferecidos pela Carreta incluem mamografias, exames citopatológicos, ultrassonografias e orientações de saúde. Os resultados dos exames de ultrassom são entregues imediatamente, enquanto os demais têm prazos reduzidos, garantindo agilidade no diagnóstico e possível tratamento.

A Carreta Saúde da Mulher faz parte do programa Paraná Rosa 2025, uma campanha do Governo do Estado focada na prevenção ao câncer de mama e de colo de útero. Atualmente, a unidade móvel está em sua 11ª parada, na cidade de Palmas, região Sudoeste do estado.

Além da Carreta, o programa Paraná Rosa 2025 inclui outras ações, como a distribuição de 150 mil cartilhas informativas sobre saúde da mulher e a exibição do filme ‘Câncer com Ascendente em Virgem’ em 41 cidades do estado.