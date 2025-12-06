Carreta Saúde da Mulher chega a Morretes em sua última parada no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Carreta Saúde da Mulher, projeto da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná, fará sua 13ª e última parada em Morretes, no Litoral do estado, de 8 a 12 de dezembro. A unidade móvel, instalada na Praça Rocha Pombo, no Centro, próximo à Prefeitura, tem como meta realizar mais de 1,5 mil atendimentos entre consultas e exames, beneficiando mulheres de Morretes, Guaraqueçaba, Matinhos, Pontal do Paraná e Antonina.

O projeto oferece exames preventivos e diagnósticos importantes para a saúde feminina, incluindo mamografia bilateral, coleta de material para exame citopatológico (Papanicolau) e ultrassonografias transvaginal, de mamas e de tireoide. Os resultados dos exames de ultrassom são entregues na hora, enquanto a mamografia é liberada em até 5 dias e a citopatologia em 15 dias.

Para participar, as mulheres interessadas devem realizar o agendamento no sistema do município de residência, apresentando guia de encaminhamento e pedido médico. A iniciativa visa descentralizar o acesso à saúde, levando diagnósticos de alta qualidade para regiões mais distantes dos grandes centros.

Desde seu lançamento em setembro, a Carreta Saúde da Mulher já contabilizou mais de 15 mil atendimentos em 74 municípios, cumprindo o objetivo de percorrer todas as regiões do Paraná. A ação faz parte da campanha Paraná Rosa, que também incluiu a distribuição de 150 mil exemplares da Cartilha Saúde da Mulher, a exibição do filme ‘Câncer com ascendente em virgem’ e a organização da 1ª Corrida da Vigilância em Saúde em Curitiba.