Carreta Saúde da Mulher chega à Lapa com exames e consultas gratuitas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Carreta Saúde da Mulher inicia atendimentos nesta segunda-feira (1º) na cidade da Lapa, Região Metropolitana de Curitiba. A unidade móvel oferecerá consultas e exames gratuitos para mulheres da Lapa e de municípios vizinhos como Piên, Rio Negro, São João do Triunfo e Campo do Tenente.

Os serviços estarão disponíveis na Alameda David Carneiro, no Centro da Lapa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e aos sábados, das 8h às 17h, até 6 de dezembro. Para participar, as interessadas devem fazer agendamento no sistema do município e apresentar guia de encaminhamento e pedido médico.

A Carreta oferece exames de mamografia, coleta para papanicolau, ultrassonografias e orientações de saúde. Os resultados de ultrassom são entregues na hora, enquanto mamografias têm prazo de até 5 dias e citopatologia de 15 dias, com acesso online mediante protocolo.

Esta é a 12ª parada da unidade móvel, que já realizou mais de 14 mil atendimentos desde 16 de setembro. O programa é uma iniciativa do Estado em parceria com a Volkswagen do Brasil, visando descentralizar os serviços de saúde.

Após a Lapa, a Carreta seguirá para Morretes, no Litoral, completando seu percurso que abrange 74 municípios do Paraná. A iniciativa busca levar atendimento especializado em saúde da mulher a diversas regiões do estado.