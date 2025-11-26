Carreta Saúde da Mulher atende mais de 14 mil mulheres em 10 cidades do Paraná

A Carreta Saúde da Mulher, programa do Governo do Paraná, já realizou mais de 14 mil atendimentos em 10 cidades do estado desde seu lançamento em 15 de setembro. O projeto, coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), está em sua 11ª parada em Palmas e entrará na reta final de atendimentos em 2025, com paradas programadas na Lapa e em Morretes.

A iniciativa visa aproximar as mulheres dos serviços essenciais de saúde feminina, especialmente em municípios mais distantes e com dificuldades de acesso. São oferecidos exames como mamografia, ultrassonografia de mama, tireoide e endovaginal, além de papanicolau. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e aos sábados das 8h às 17h.

Entre as cidades já atendidas estão São José dos Pinhais, Cerro Azul, Castro, Conselheiro Mairinck, Primeiro de Maio, Colorado, Santo Antônio do Caiuá, Mariluz, Bela Vista da Caroba e Nova Laranjeiras. O programa também beneficiou outras 56 cidades vizinhas, incluindo a Aldeia Indígena Rio das Cobras em Nova Laranjeiras.

Para participar, as mulheres devem fazer o agendamento no sistema do município e apresentar guia de encaminhamento e pedido médico. A Carreta oferece mamografia bilateral para rastreamento (40 a 74 anos), mamografia diagnóstica, coleta de material do colo do útero para exame citopatológico (25 a 64 anos), além de orientações sobre promoção de saúde e autocuidado.

As próximas paradas serão na Lapa, de 1 a 6 de dezembro, atendendo também Piên, Rio Negro, São João do Triunfo e Campo do Tenente; e em Morretes, de 8 a 12 de dezembro, contemplando Guaraqueçaba e Matinhos. O projeto tem demonstrado resultados positivos, como o atendimento completo da demanda por mamografias em Cerro Azul e o alcance de comunidades indígenas em Nova Laranjeiras.