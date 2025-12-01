Saúde

Carreta Saúde da Mulher atende 1.850 pacientes em Palmas e região

01/12/25
A Carreta Saúde da Mulher realizou 1.850 atendimentos em Palmas e região, de 24 a 29 de novembro. O serviço itinerante ofereceu consultas e exames especializados para mulheres dos municípios de Coronel Vivida, Clevelândia e Coronel Domingos Soares, na Região Sudoeste do Paraná.

Durante a semana, foram realizadas 498 consultas, 556 ultrassonografias, 521 mamografias e 250 exames de papanicolau. A iniciativa visa levar atendimento especializado a regiões mais distantes dos grandes centros urbanos.

A Carreta Saúde da Mulher está atualmente na cidade da Lapa, de 1º a 6 de dezembro, atendendo também mulheres de Piên, Rio Negro, São João do Triunfo e Campo do Tenente. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e aos sábados das 8h às 17h.

O projeto oferece exames de mamografia, coleta de material para exame citopatológico, ultrassonografias e orientações de saúde. Os resultados de ultrassom são entregues imediatamente, enquanto os demais têm prazos variados, com acesso online em até 5 dias para mamografia e 15 dias para citopatologia.

Desde seu lançamento em 15 de setembro, a Carreta já realizou 12 paradas em diferentes cidades do Paraná, atendendo um total de 63 municípios. O projeto é uma iniciativa do Governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em parceria com a Volkswagen do Brasil.

