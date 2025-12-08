Carreta da Inovação oferece atividades gratuitas em Jussara de 9 a 12 de maio

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O município de Jussara, na Região Noroeste do Paraná, receberá a Carreta da Inovação de 9 a 12 de maio. O projeto itinerante oferecerá atividades gratuitas e abertas ao público sobre tecnologia, ciência, empreendedorismo e lazer. As ações acontecerão na Rua Bandeirantes, em frente à Câmara Municipal, das 9h às 12h e das 14h às 18h.

Com esta visita, o projeto coordenado pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (Seia) alcança a marca de 80 municípios atendidos. Em 11 meses de operação, os dois caminhões da iniciativa realizaram mais de 60 mil atendimentos em diferentes regiões do estado.

A Carreta da Inovação é uma parceria entre diversas entidades, incluindo a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Fundação Araucária, Celepar, Senai, Sesc, Senac e Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro).

Os veículos da Carreta da Inovação são adaptados como salas de aula móveis, equipados com mesas, cadeiras, notebooks com internet via satélite, óculos de realidade virtual e ferramentas de criação digital, como impressora 3D e cortadora a laser. Esses espaços são preparados para receber aulas, cursos, palestras e workshops sobre diversos temas relacionados à inovação e tecnologia.

A iniciativa busca democratizar o acesso à inovação e novas tecnologias, levando conhecimento e oportunidades para além dos grandes centros urbanos do Paraná.